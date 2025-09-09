El martes por la tarde comenzó en el Paseo del Artesano (Km 0) la fase de grupos del esperado Torneo Gamer PlayStation, organizado por la Asesoría de Juventud, con una gran participación de jóvenes.

Los competidores se enfrentaron en partidos de FIFA, buscando avanzar hacia la fase final, mientras que el espacio también ofreció fútbol tenis, pool, metegol, ping pong y tejo de aire. La música de DJ Brian Freire acompañó toda la jornada.

La Asesora de Juventud, Milagros Nieto, señaló: “septiembre es el mes de la juventud y queríamos sumar una propuesta distinta. Tuvimos casi 200 inscriptos y el premio, una PlayStation 5, genera mucha expectativa”.

Además, remarcó el acompañamiento a los jóvenes: “la idea es que tengan oportunidades en General Alvear, tanto en lo educativo, deportivo, laboral y recreativo”.

Los participantes también compartieron su entusiasmo. Nicolás Lucero comentó: “me anoté porque vi la convocatoria en instagram. Es una gran oportunidad y el premio es espectacular”.

Mientras que Nahuel expresó: “está bueno porque no siempre se hacen este tipo de torneos. Vine con amigos, gané mi primer partido y me tengo fe para seguir”.

El torneo continuará los días 10, 11 y 12 de septiembre desde las 18 hs, con nuevos cruces y DJs invitados, rumbo a la gran final del 15 al 17 de septiembre. El ganador se llevará una PlayStation 5.