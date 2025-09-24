La Escuela Técnica Agropecuaria 4-171 “Preceptora Hilda Coria” de General Alvear celebró la adquisición de un nuevo tractor que será utilizado por los estudiantes en el predio de prácticas de la institución.

La directora, María del Carmen Silva, destacó en diálogo con FM VIÑAS que se trata de “una gran alegría” para toda la comunidad educativa, ya que permitirá fortalecer la formación técnica de los alumnos y ampliar las posibilidades de producción en las más de 50 hectáreas con las que cuenta la finca escolar.

El equipamiento se obtuvo gracias a un proyecto presentado en el marco del programa de crédito fiscal del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), con el patrocinio de la Cooperativa Cecsagal, que apoyó la iniciativa. La inversión fue complementada con recursos generados por la propia escuela a través de la venta de productos elaborados por los estudiantes.

El nuevo tractor, de mayor porte y con tecnología moderna, será fundamental para las tareas agrícolas y para la materia “Mantenimiento de Máquinas y Equipos”, donde los alumnos aprenden a manipular y operar maquinarias. A partir del próximo mes, además, recibirán capacitaciones específicas de profesionales para el uso adecuado del equipamiento.

Silva subrayó que los jóvenes de la institución participan activamente de todas las áreas productivas: desde el cultivo de parcelas hasta la elaboración de chacinados y cerveza artesanal, rubro en el que el año pasado lograron un importante reconocimiento y que este año volverán a competir el próximo 8 de octubre, con la expectativa de revalidar el título.

“Los chicos aman venir al predio, disfrutan del trabajo al aire libre y de la práctica concreta que complementa la teoría del aula. Este tractor es una herramienta que abre caminos para su futuro”, concluyó la directora.