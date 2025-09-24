Pasadas las 20:45 de este viernes, un llamado al 911 alertó sobre un incendio en una vivienda ubicada en calle Martín Güemes, en el distrito de Jaime Prats.

Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 26° constató que el fuego se había propagado por la totalidad del inmueble perteneciente a P.B.R., de 54 años, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos para sofocar las llamas.

Afortunadamente, no se registraron víctimas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

La novedad fue informada al Ayudante Fiscal en turno, Dr. Facundo Roa, quien dispuso las medidas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.