Un importante robo ocurrió en la noche del sábado en una vivienda ubicada en calle 5 y Chacabuco.

De acuerdo con lo informado por la Comisaría 14, cerca de las 23 horas la víctima, identificada como A.H.V (67), se ausentó de su domicilio y, al regresar, constató que desconocidos habían violentado la puerta de ingreso.

Del interior de la propiedad los malvivientes sustrajeron tres televisores (uno de ellos marca Sony), tres teléfonos celulares Samsung —modelos J6, J2 y A04—, una suma aproximada de $40.000 en efectivo y un nebulizador color blanco.

En el lugar intervino la Ayudante Fiscal Dra. Martínez, quien dispuso las medidas de rigor para avanzar en la investigación y dar con los autores del hecho.