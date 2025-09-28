En la madrugada de este domingo 28 de septiembre, alrededor de las 04:50 horas, personal de Bomberos Voluntarios de Real del Padre fue alertado por efectivos policiales debido a un incendio en una vivienda ubicada en la intersección de calles Formosa y Chubut.

De inmediato se desplazaron al lugar los móviles 01 y 02 con dotación completa. Al arribar, los bomberos constataron que el propietario de la vivienda había logrado controlar el foco ígneo, evitando que se propagara al resto del inmueble.

Los efectivos realizaron tareas de enfriamiento, ventilación y verificación para descartar posibles reigniciones y asegurar la zona. La intervención finalizó sin personas lesionadas ni mayores daños materiales, y las unidades regresaron a la base sin novedades.

Con información de FM BARRACAS.