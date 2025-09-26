Con el predio ferial colmado de público y las entradas totalmente agotadas, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, destacó con entusiasmo el éxito rotundo de la primera edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino y anunció oficialmente la realización de una segunda edición el 26 de septiembre de 2026.

“Los esperamos a todos el próximo 26 de septiembre de 2026 en la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino”, expresó el jefe comunal, confirmando la continuidad de un evento que ya se perfila como una agenda cultural de la provincia.

Durante sus declaraciones, Molero celebró la gran convocatoria y el impacto positivo que la fiesta está generando tanto en lo artístico como en lo social y económico. “La verdad que sí, ya es un éxito. Vengo de la entrada principal, sigue ingresando gente, está colmado”, comentó, mientras bandas como Gauchito Club, El Plan de la Mariposa y Los Tipitos se presentaban en los escenarios principales.

El intendente remarcó que la presencia masiva de público —proveniente de distintos puntos del país— evidencia que este festival “no solo tiene su primera edición, sino que va a tener continuidad en el tiempo”. También adelantó que ya se proyecta una ampliación del evento para su próxima edición: “queremos hacer dos días y ampliar el predio. La idea es que el escenario mayor esté ubicado en el campo de jineteada”.

Además del valor cultural del festival, Molero hizo hincapié en el impacto económico y turístico para General Alvear. “Estos espectáculos generan un movimiento económico muy importante para el departamento, y también un gran impacto social: ver a las familias, a los chicos, a los bebés con sus cochecitos disfrutando del evento, nos habla de un encuentro cuidado, masivo y familiar”.

En ese sentido, agradeció especialmente a todas las personas e instituciones que formaron parte de la organización, incluyendo a la Policía de Mendoza, preventores municipales y cadetes del Instituto de Seguridad Pública. También destacó el programa de Conductor Designado, que fue muy bien recibido por el público: “hemos entregado más de 200 pulseras a conductores comprometidos con no consumir alcohol. Esto garantiza que todos volvamos seguros a casa”.

Finalmente, puso en valor el rol de las bandas locales, que tuvieron la oportunidad de compartir escenario y nivel técnico con artistas de renombre nacional. “Es muy importante que nuestras bandas puedan tocar con ese nivel de equipamiento, eso las obliga, las impulsa, las motiva a seguir creciendo. Así como en el deporte, cuando aparece un Agustín Loser todos quieren jugar al vóley, esto también inspira”.

Con un claro mensaje de orgullo y proyección a futuro, el intendente cerró sus palabras agradeciendo al pueblo alvearense y a todos los visitantes que hicieron posible este evento inolvidable: “hemos demostrado que somos capaces de hacer un gran evento masivo, cuidado y de excelencia. Esta Fiesta de la Cerveza es apenas el comienzo de algo mucho más grande”.