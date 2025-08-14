Durante la mañana del jueves, la Asociación Civil Fundadores de Oportunidades —organización que integra actividades deportivas como futsal y vóley, junto con acciones sociales como el funcionamiento de un merendero— recibió oficialmente su personería jurídica.

Este reconocimiento formal les permitirá ampliar su trabajo comunitario y consolidar proyectos que ya vienen desarrollando desde hace años.

Nahuel Fernández, presidente de la entidad, expresó su satisfacción: “Estamos muy contentos. Es un trabajo que venimos haciendo desde hace años, que engloba lo que es futsal y ahora también incluye la disciplina vóley, además de la parte social con el merendero. Para nosotros es muy importante lo que acaba de pasar. El municipio nos dio las herramientas para poder presentar todo y eso fue clave. Ahora vamos con más fuerza, buscando nuestro propio terreno para construir y seguir creciendo como familia”.

Desde la Asociación adelantaron que, con este nuevo respaldo legal, podrán gestionar recursos y emprender obras que fortalezcan tanto el área deportiva como la asistencia social, beneficiando a decenas de familias de la comunidad.