YA NO ENTREGAN OBLEAS DE LA RTO EN MENDOZA: CÓMO SE VERIFICA SU REALIZACIÓN

Desde los talleres aseguran que la constancia es completamente válida y reconocida por las autoridades de tránsito en todo el país, por lo que recomiendan conservarla y tenerla a mano en caso de cualquier control.

Cuánto cuesta realizar la RTO en Mendoza

Los valores para concretar la revisión son los siguientes:

Motos menores a 300 cc: $11.500

Motos mayores a 300 cc: $21.000

Autos particulares: $31.000

Camionetas: $34.100