YA NO ENTREGAN OBLEAS DE LA RTO EN MENDOZA: CÓMO SE VERIFICA SU REALIZACIÓN

Ocurre tras un faltante de la constancia adhesiva a nivel nacional. Qué cambia y cuánto cuesta realizar la revisión.
Los usuarios que realizan la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Mendoza dejaron de recibir las tradicionales obleas adhesivas que se colocaban en el parabrisas tras aprobarla. Es que desde hace unas semanas, los talleres de RTO de todo el país dejaron de entregar esas constancias que certificaban la aprobación debido a un faltante generalizado del material.
Faltantes de obleas de la RTO
Héctor, responsable de la RTO ubicada en Acceso Norte, explicó: “La semana pasada recibimos una notificación de la Unidad Ejecutiva. Ante la falta de obleas, necesitábamos emitir un certificado para que el conductor pudiera circular sin inconvenientes”.
Desde los talleres aseguran que la constancia es completamente válida y reconocida por las autoridades de tránsito en todo el país, por lo que recomiendan conservarla y tenerla a mano en caso de cualquier control.
Cuánto cuesta realizar la RTO en Mendoza
Los valores para concretar la revisión son los siguientes:
Motos menores a 300 cc: $11.500
Motos mayores a 300 cc: $21.000
Autos particulares: $31.000
Camionetas: $34.100