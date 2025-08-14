YPF aplicó un nuevo incremento en los precios de sus combustibles en la provincia, que ya rige desde las primeras horas de este jueves. La actualización impacta en todas las variantes, tanto naftas como diésel.

Según el relevamiento realizado en una estación de servicio de la empresa, los nuevos valores por litro son:

Nafta Súper: $1.290 (antes $1.269)

$1.290 (antes $1.269) Nafta Infinia: $1.521 (antes $1.500)

$1.521 (antes $1.500) Diésel 500: $1.339 (sin cambios respecto al último valor)

$1.339 (sin cambios respecto al último valor) Infinia Diésel: $1.476 (antes $1.480, leve reducción)

El ajuste implica un aumento de $21 en la nafta Súper y de $21 en la Infinia. En el caso del diésel común, el precio se mantiene estable, mientras que el Infinia Diésel registra una baja de $4, equivalente al 0,27%.

Este movimiento se suma a las variaciones que el sector viene aplicando de manera escalonada en las últimas semanas, en un contexto de ajustes por costos y actualizaciones impositivas. Mendoza, al igual que el resto del país, sigue experimentando incrementos que repercuten directamente en el transporte, la logística y el costo de vida.