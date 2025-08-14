En el marco del programa de forestación, hoy comenzó la entrega de ejemplares forestales en el Vivero Municipal, destinados tanto al arbolado público como a la conformación de cortinas forestales en áreas productivas.

La distribución de plantas comenzó este jueves, con la participación de más de 300 personas que se acercaron a retirar sus ejemplares. En total, ya se han entregado alrededor de 1.400 plantas y se prevé la entrega de unas 20.000 estacas más en los próximos días.

El cronograma de distribución continúa durante el mes de agosto en distintos puntos descentralizados para facilitar el acceso de los vecinos de zonas rurales:

20 de agosto: entrega en el distrito de San Pedro del Atuel (Carmensa).

22 de agosto: entrega en el distrito de Bowen.

Esta modalidad de distribución territorial, implementada desde el año pasado, permite acercar los recursos forestales a más productores y vecinos del departamento.

Entre los ejemplares entregados se encuentran especies como fresno europeo, fresno americano, mora híbrida, plátano, aromo, acacia visca, casuarinas, eucaliptus, tuyas y unos 50 álamos ya desarrollados.

También se distribuyeron estacas de Conti 12, varillones y material para estacar variedades como Toides, contribuyendo al fortalecimiento del entorno rural y urbano.