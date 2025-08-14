La Federación Económica de Mendoza (FEM) abrió las inscripciones para la edición 2025 del Premio Joven Empresario Mendocino. El reconocimiento tiene como objetivo destacar la innovación, el compromiso y el impacto positivo de empresarios y emprendedores que lideren proyectos en funcionamiento en toda la provincia.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 22 de agosto y está destinada a personas de 18 a 40 años que acrediten un efecto comprobable en su comunidad o sector productivo.

El certamen es parte del programa federal de CAME Joven que lo convierte en una vidriera nacional que permite visibilizar iniciativas con potencial transformador en los distintos ámbitos de la economía.

Pedro Constanzo, presidente de Jóvenes FEM y miembro de la Cámara de Alvear, invitó a todos los empresarios del General Alvear, Malargüe y San Rafael para que se inscriban y tengan la posibilidad de mostrar sus emprendimiento.

“La invitación está abierta a todos y sería muy bueno que de Alvear en especial y de todo el sur mendocino haya postulantes. La idea básicamente es visibilizar en toda la provincia y también a nivel nacional tantas iniciativas que se generan que tienen a jóvenes como protagonistas y que por supuesto están en marcha actualmente. El premio es un reconocimiento a ese esfuerzo de quienes apuestan por crecer y generar empleo”, afirmó Pedro Constanzo.

Además “está pensado invitar a los participantes, más allá de que obtengan o no el premio, a participar de las rondas de negocios que después se generan”, sostuvo el alvearense que preside el área joven de FEM.

Categorías

Los interesados en participar del Premio Joven Empresario Mendocino pueden postularse en una o varias de las siguientes categorías:

Honor de Oficio

Triple Impacto

Innovación y Diseño

Desarrollo Productivo Regional

Relevo Generacional

Proyección Internacional

Iniciativa Emprendedora

Desarrollo Tecnológico

Entre los ganadores de cada categoría saldrá el Joven Empresario Mendocino 2025 y representará a Mendoza en la instancia nacional del Premio Joven Empresario Argentino que otorga la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que se realizará en septiembre.

Inscripciones

Si bien el periodo de inscripción permanecería abierto hasta el miércoles 20, desde FEM Jóven indicaron que «se decidió prolongar el plazo hasta el viernes 22 de agosto para dar más tiempo de postularse».

Para presentar la postulación al Premio joven Empresario Mendocino 2025 hay que inscribirse ingresando al siguiente enlace: hacé clik ACÁ

Jóvenes ganadores

Desde Mendoza hay ejemplos de sobra de jóvenes emprendedores que lograron consolidarse, trascender fronteras y destacarse en el país.

En la edición 2024, los fundadores de Roll Food, Horacio Campos y Gonzalo Bonino, alcanzaron el tercer puesto a nivel nacional. Anteriormente, emprendimientos mendocinos como Energe, Maderas Plásticas Mendoza y Uco Drone recibieron reconocimientos en distintas categorías.

Constanzo reiteró la invitación a todos los jóvenes empresarios del sur mendocino para que se sumen a la iniciativa y “tengan la posibilidad de acceder a otros ámbitos, abrir puertas y, porque no, expandirse si las oportunidades se presentan”.