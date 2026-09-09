Jaime Prats se prepara para celebrar sus 113 años de historia en una fecha que coincide con la llegada del ferrocarril y que marcó un punto de inflexión para el crecimiento de la comunidad.

En diálogo con FM VIÑAS, Jorge Martinez, delegado del distrito dio detalles sobre la historia de este lugar: ‘a lo largo de su historia, la agricultura se consolidó como uno de los principales motores económicos y sociales del distrito’, agregó, ya que si bien la llegada del ferrocarril significó un importante impulso para la zona, fueron las familias dedicadas a la producción agrícola las que sostuvieron y acompañaron el crecimiento de Jaime Prats durante décadas.

Actualmente, frente a los cambios que atraviesa el sector, algunos productores han comenzado a volcarse hacia la ganadería, producción de pasturas bajo riego y la elaboración de forraje: ‘la actividad agrícola continúa teniendo un rol central, especialmente con cultivos como ciruela y durazno, los productores mantienen su apuesta por una nueva temporada’, detalló.

Otro de los capítulos importantes en la historia de Jaime Prats estuvo vinculado a la fábrica ubicada junto al Hospital Eva Perón que durante años representó una importante fuente laboral para la comunidad y localidades cercanas: ‘a la planta llegaban trabajadores de distintos distritos, entre ellos Real del Padre y Villa Atuel, incluso varias familias de Jaime Prats estuvieron vinculadas laboralmente con la fábrica, dejando recuerdos que permanecen entre los vecinos’, recordó.

El Hospital Eva Perón continúa siendo una institución de referencia para Jaime Prats y para vecinos de distintos puntos de la región.

El crecimiento de Jaime Prats también se refleja en distintos sectores del distrito, en la zona ubicada al otro lado del río Atuel, sobre la Ruta 202 y Colonia Rusa se ha desarrollado un importante sector residencial, con viviendas permanentes y casas de fin de semana.

Para conmemorar los 113 años del distrito, este año se realizará un acto comunitario en lugar del tradicional desfile.

La celebración tendrá lugar el martes 15 de septiembre, a las 11:00 h, en el Polideportivo de Jaime Prats.