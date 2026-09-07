El artista se presentará por primera vez en el evento el próximo 26 de septiembre, desde las 17.30 h, en el escenario Mastay.

Así lo anticipo en diálogo con FM VIÑAS, llegará por primera vez a la Fiesta de la Cerveza: ‘me pone muy contento que me hayan convocado para poder llevar un poco de alegría también a los más pequeños y sus familias’, expresó el artista durante la comunicación.

Con una agenda cargada de presentaciones a lo largo del país y también en distintos puntos de Latinoamérica, Diego continúa llevando un espectáculo basado en la música, juego e imaginación: ‘vamos a presentar nuestras principales canciones, será una hora sin parar de bailar y cantar’, adelantó.

El vínculo entre su propuesta y las infancias en un contexto atravesado por las pantallas e inteligencia artificial, Topa destacó la importancia de recuperar experiencias compartidas en familia: ‘para mí es volver un poco a la fuente, nosotros somos reales, hacemos cosas reales y está bueno conectar con eso para generar un nuevo recuerdo para la familia’, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que busca que cada presentación deje una experiencia que permanezca en el recuerdo de los chicos y sus familias.

Además también recordó su vínculo con Zummy, marca con la que colaboró anteriormente poniendo su voz en una canción.

Con gran expectativa por su llegada a General Alvear, Diego Topa invitó a toda la comunidad a acercarse a la Fiesta de la Cerveza: ‘voy a llevarles mucho amor, mucha alegría y se van a dar cuenta de que de verdad hago las cosas con mucho respeto, cariño y amor’, afirmó.