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GALERÍA DE FOTOS: CAPILLA VIRGEN DEL PILAR
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23 junio, 2023
La capilla fue construida por la familia Escartín y se encuentra en Calle 16 y M de Bowen.
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