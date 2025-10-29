En el marco de los proyectos de eficiencia energética que llevan adelante los alumnos de 5° año de la Escuela 4-179 “El Ceibo”, el asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, realizó la entrega de un termotanque solar que será utilizado como parte del trabajo educativo vinculado al uso sustentable de la energía.

La iniciativa surgió a partir de una solicitud presentada por los propios estudiantes durante una actividad educativa realizada en mayo, donde propusieron la incorporación de un termotanque solar para mejorar el consumo energético de la institución.

“Los chicos vienen trabajando en distintas acciones relacionadas con la eficiencia energética. La escuela cuenta con un comedor y, al no disponer siempre de gas, utilizan un termotanque eléctrico. Por eso, gestionamos este equipo solar para optimizar el uso de recursos”, explicó Denis Rabanal, quien agregó que las gestiones se realizaron con el apoyo del intendente Alejandro Molero, y que el equipo será instalado antes de fin de año.

Por su parte, la directora de la escuela, Eugenia Flores, destacó la importancia de la participación estudiantil: “Nos llena de orgullo que sean los chicos quienes se movilizan para generar mejoras en la escuela. Este termotanque no solo refuerza saberes sobre energías sustentables, sino que también se convierte en una oportunidad de aprendizaje y compromiso con el ambiente”, señaló.

Uno de los estudiantes, Alejo Videla, expresó su satisfacción por haber concretado el proyecto:

“Queríamos dejar algo para las futuras generaciones. Este es nuestro último año y pensamos que era importante dejar una huella que contribuya al cuidado del medio ambiente y beneficie a la escuela”, comentó.

Durante la entrega, los alumnos también aprovecharon la visita de las autoridades para presentar una nueva solicitud: la construcción de un salón de usos múltiples, un espacio muy esperado por la comunidad educativa.

La Escuela El Ceibo celebrará su aniversario el próximo año, y tanto docentes como alumnos esperan poder concretar este nuevo sueño que refuerza el compromiso de la institución con la educación ambiental y el desarrollo sostenible.