Hasta este viernes a las 00:00 horas permanecerán abiertas las preinscripciones para ingresar al Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), Delegación General Alvear. Así lo confirmó en diálogo con FM VIÑAS el coordinador del instituto, José Colilaf, quien detalló que el trámite se realiza de forma totalmente digital a través de la página oficial de la universidad.

“Las inscripciones llevan abiertas un mes y este viernes finalizan. Los interesados deben ingresar a la plataforma del IUSP, seleccionar la carrera de Formación Básica Profesional —el curso de auxiliares— y elegir la delegación General Alvear”, explicó Colilaf.

Actualmente, más de 150 jóvenes ya se preinscribieron para iniciar el curso de auxiliares de la Policía de Mendoza, que se dictará el próximo año en la sede alvearense. El coordinador destacó que la formación tiene una duración de seis meses, con una carga horaria intensiva, y que los alumnos reciben una beca de 350 mil pesos gestionada por el Ministerio de Seguridad provincial.

“La beca ayuda mucho a los chicos, porque durante esos seis meses deben dedicarse de lleno al curso. Además, cuentan con una salida laboral prácticamente asegurada: los aspirantes que finalizan el cursado en diciembre recibirán su nombramiento y destino en la fuerza”, señaló.

Colilaf indicó que los interesados deben armar una carpeta con documentación básica, que incluye fotocopia del DNI, partida de nacimiento, analítico, y un estudio de agudeza visual. “No se exige el apto físico al inicio, solo datos básicos como talla y peso. Luego, a medida que avanzan las etapas, se van incorporando los requisitos”, aclaró.

El IUSP mantiene una guardia las 24 horas en el polideportivo Deportista Alvearense, donde se reciben las carpetas y se asesora a los aspirantes. “Sabemos que queda poco tiempo, pero no es imposible. Los invitamos a que se acerquen, los vamos a ayudar con la documentación y la inscripción”, enfatizó el coordinador.

Actualmente, las actividades de la delegación se desarrollan tanto en las aulas del polideportivo como en el campo de entrenamiento ubicado en calle 7 y Q, y próximamente el instituto contará con su propio espacio en la ex bodega UVASA, donde se proyecta la instalación definitiva.