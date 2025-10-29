Un robo se registró en un local de eventos ubicado en Ruta 143 y Av. Belgrano, en el distrito Villa Atuel, según informó la Comisaría 26.

La propietaria del establecimiento, M.D.G., de 35 años, denunció que al llegar al lugar constató daños en una ventana y el faltante de diversos elementos, entre ellos dos matafuegos de 10 kg tipo ABC, cinco metros de cable de una heladera, un aire acondicionado y aproximadamente 90 metros del tendido eléctrico externo del predio.

En el hecho intervino la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que dispuso las medidas de rigor correspondientes para dar con los responsables y esclarecer el hecho.