Un accidente vial ocurrido en la intersección de las calles 4 y E, dejó como saldo dos personas lesionadas.

Según la información policial, el hecho ocurrió cuando una motocicleta Zanella 110 cc, conducida por M.C., una joven de 19 años, quien viajaba acompañada por una menor de 11 años, perdió el control por causas que aún se investigan, provocando la caída de ambas ocupantes.

Ante el aviso al 911, personal policial se hizo presente en el lugar y constató el accidente. La conductora fue trasladada al hospital local, donde se le diagnosticó fractura de clavícula derecha, quedando internada bajo observación.

En tanto, la menor también resultó con lesiones leves. El ayudante fiscal interviniente dispuso las medidas de rigor correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.