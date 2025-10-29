La directora de Cultura, María Delia Achetoni, adelantó una intensa agenda de actividades artísticas para este fin de semana y destacó el éxito del programa “Arte en los hospitales”.

En diálogo con FM VIÑAS, la directora de Cultura de la Municipalidad de General Alvear, María Delia Achetoni, anunció una nutrida agenda de actividades culturales para los próximos días, que incluye propuestas teatrales, intervenciones artísticas en instituciones y acciones solidarias que buscan acercar el arte a toda la comunidad.

“Tenemos muchísimas actividades para la gente del departamento. En el Teatro Antonio Lafalla, este viernes, sábado y domingo habrá diferentes espectáculos: una obra departamental dirigida por Ariel González y dos producciones provenientes de Buenos Aires”, explicó Achetoni.

Entre las propuestas más esperadas se destaca la comedia ‘Vale con Bigote’, pensada para disfrutar en familia. “Hay muchas entradas vendidas, pero todavía se pueden adquirir durante la mañana o la tarde en la boletería del teatro”, aclaró la funcionaria, invitando a los vecinos a sumarse a la programación cultural.

Además, Achetoni destacó el inicio del programa “Arte en los hospitales”, una iniciativa que busca llevar momentos de alegría, poesía y danza a los espacios de salud y residencias de adultos mayores del departamento. “Comenzamos el sábado pasado con la participación de nuestra Virreina Nacional de la Vendimia, Sofía Perfumo, y fue una experiencia muy bonita. Teníamos cierto temor por cómo nos iban a recibir, pero los pacientes y el personal de salud nos abrieron las puertas con mucho cariño”, relató.

La propuesta incluyó la entrega de mandalas, poemas de escritores alvearenses y presentaciones artísticas, con el objetivo de “mimar el alma” y brindar contención emocional a quienes atraviesan situaciones difíciles.

“La verdad es que fue muy emocionante ver cómo el arte puede sanar el espíritu. Sofía se acercó con mucha calidez a cada sala y compartió su arte con todos. Fue una experiencia hermosa que queremos seguir repitiendo en hogares de ancianos y otros espacios del departamento”, concluyó Achetoni.

Con estas acciones, la Dirección de Cultura reafirma su compromiso de acercar el arte a la comunidad, no solo desde los escenarios, sino también en aquellos lugares donde más se necesita un gesto de alegría y esperanza.