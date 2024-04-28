En la jornada del miércoles, se realizó con éxito el Festival de Destrezas Criollas organizado por el Centro Tradicionalista «El Matrero» de Jaime Prats.
Aproximadamente 85 fueron los binomios inscriptos al evento tradicionalista. Cabe recordar que este servía como clasificatorio para el 3° Torneo Nacional de Destrezas Criollas «Jorge Alfredo Blanco» que se llevará a cabo el próximo sábado 11 de mayo, en el marco de la 43° Fiesta Nacional de la Ganadería.
El espectáculo fue de gran nivel, cautivando al numeroso público presente y asegurando un alto nivel de competencia para el Festival Nacional.
BINOMIOS CLASIFICADOS
Categoría Menores
- ABEIRO, DIGIOVAN YAIR – C.T. «EL OREJANO»
- CARRAZÁN GARCIA, ELIAS JULIAN – C.T. «LOS ARRIEROS» -Bowen
- CARRASCO, BIANCA EVELIN – C.T. «EL OREJANO»
- CASTELLANO, BIANCA MORENA – AG. GAUCHA «EL ARISCO» REAL DEL PADRE
- CHAVARRIA, TIANO JOSUE – C.T. «TROPEROS DEL ATUEL» REAL DEL PADRE
- DECENO, JOAQUIN JESÚS – C.T. «LOS PUESTEROS DEL ATUEL»
- GOMEZ ADASME, SANTINO URIEL – C. T. «EL MATRERO» JAIME PRATS
- LIRIA, GUSTAVO LEONEL – C. T. «EL MATRERO» JAIME PRATS
- MOYA, JAZMIN SOLANGE – C.T. «LA OLLA»
- PASTEN, ALDANA MARIANA – AG. GAUCHA «EL ARISCO» REAL DEL PADRE
- RIVAS, TIZIANO ALEXIS – C. T. «EL MATRERO» JAIME PRATS
- RUBIO, MARCO JOSÉ – AG. GAUCHA «EL ARISCO» REAL DEL PADRE
- SOLA, AITANA NATIVIDAD – C.T. «JUAN MANUEL DE ROSAS» -S. R.
Categoría Mayores
- ABEIRO, CRISTIAN JESÚS – C.T. «EL OREJANO»
- ABEIRO, KEVIN NAHUEL – C.T. «EL OREJANO»
- ARAYA, NICOLAS – C.T. «JUAN MANUEL DE ROSAS», SAN RAFAEL
- ARAYA, RAFAEL ANTONIO – C.T. «JUAN MANUEL DE ROSAS», SAN RAFAEL
- AYORA, DIEGO ARMANDO – C.T. «TROPEROS DEL ATUEL», REAL DEL PADRE
- AYORA, PABLO ELIAS – C.T. «LOS ARRIEROS» -Bowen
- BENITEZ, BRIAN JESÚS – C.T. «LA OLLA»
- BERDUGO, JOSÉ ALEJANDRO – C.T. «LA AMISTAD»
- CABALLERO, JUAN GABRIEL – A. G. «LA GALLEGA» -MAIPU
- CACERES, JUAN MATIAS – C.T. «SOITUE SUR»
- CASTRO, RENE – C.T. «LA AMISTAD»
- CHAVARRIA, MARTIN DAVID – C.T. «TROPEROS DEL ATUEL» R. DEL PADRE
- CHAVEZ, ALEXIS MIGUEL – C.T. «EL OREJANO»
- DECENO, JULIO BAUTISTA – C.T. «LOS PUESTEROS DEL ATUEL»
- DOMINGUEZ, CRISTIAN JOSÉ – C.T. «LOS PUESTEROS DEL ATUEL»
- DOMINGUEZ, JOSÉ EUFEMIO – C.T. «LOS PUESTEROS DEL ATUEL»
- DOMINGUEZ, LUCAS NICOLAS – C.T. «LOS PUESTEROS DEL ATUEL»
- ESPINOSA, ALEJANDRO – C. T. «EL BAGUAL»
- ESQUIVEL, AXEL LAUTARO – C.T. «LA OLLA»
- FARIAS, FEDERICO – C.T. «LOS PUESTEROS DEL ATUEL»
- FERNANDEZ, MARTIN ALEJANDRO – C.T. «LOS ARRIEROS» -Bowen
- GALVAN, AGUSTÍN – AGRUPACIÓN «HERENCIA GAUCHA»
- GOMEZ, DAVID ISAIAS – C.T. «SOITUE SUR»
- GUIZARDI, JESÚS – AG. GAUCHA «EL ARISCO», REAL DEL PADRE
- GUTIERREZ, ALEJANDRO – C.T. «JUAN MANUEL DE ROSAS», SAN RAFAEL
- LOZANO, DARIO EZEQUIEL – C.T. «EL CENCERRO»
- MARTINEZ, JOAQUIN ENRIQUE – AGRUPACIÓN «HERENCIA GAUCHA»
- MARTINEZ, NICOLAS ROGELIO – A. G. «LA QUERENCIA»
- MIR, FACUNDO SEBASTIAN – C. T. «EL MATRERO», JAIME PRATS
- MOLINA, SILVIO NESTOR – C.T. «TIERRA GAUCHA»
- MOYA, BRISA MARÍA – AG. GAUCHA «EL ARISCO», REAL DEL PADRE
- LUJAN NALDINI, MARTIN EDUARDO – A. G. «LA QUERENCIA»
- OTIN, FABIO ARIEL – C.T. «EL OREJANO»
- PACHECO, LUCAS ALEJANDRO – C. T. «EL MATRERO», JAIME PRATS
- RIVAS, SANTIAGO ALBERTO – C. T. «EL MATRERO», JAIME PRATS
- RODRIGUEZ, CAROLINA DAIANA – AGRUPACIÓN «HERENCIA GAUCHA»
- RODRIGUEZ, FABIO – AG. GAUCHA «EL ARISCO», REAL DEL PADRE
- RYBNIKAR, BRUNO ANDRES – C.T. «JUAN MANUEL DE ROSAS, SAN RAFAEL
- SOLA, ALEJANDRO KEVIN – C.T. «JUAN MANUEL DE ROSAS», SAN RAFAEL
- SOLA, MARCELO FLAVIO – C.T. «JUAN MANUEL DE ROSAS», SAN RAFEL
- SOSA, FRANCISCO RAMÓN – C.T. «EL OREJANO»
- VARGAS, MAXIMO DAVID – C. T. «EL MATRERO», JAIME PRATS
- VELEZ, DAVID EZEQUIEL – C.T. «LA AMISTAD»
- VERGARA, ALEXIS LEONEL – A. G. «LA QUERENCIA»
- VIDELA, NICOLAS ALONSO – C.T. «PILCHAS GAUCHAS», SAN RAFAEL
- VIDELA, RICARDO ARGENTINO – C.T. «PILCHAS GAUCHAS», SAN RAFAEL
- VILLARROEL, NATALIA YAMILA – C.T. «LOS PUESTEROS DEL ATUEL»
- ZOLORZANO, FEDERICO – C.T. «EL JAGUEL» -R. DEL PADRE