En la jornada del miércoles, se realizó con éxito el Festival de Destrezas Criollas organizado por el Centro Tradicionalista «El Matrero» de Jaime Prats.

Aproximadamente 85 fueron los binomios inscriptos al evento tradicionalista. Cabe recordar que este servía como clasificatorio para el 3° Torneo Nacional de Destrezas Criollas «Jorge Alfredo Blanco» que se llevará a cabo el próximo sábado 11 de mayo, en el marco de la 43° Fiesta Nacional de la Ganadería.

El espectáculo fue de gran nivel, cautivando al numeroso público presente y asegurando un alto nivel de competencia para el Festival Nacional.

BINOMIOS  CLASIFICADOS

Categoría Menores

  1. ABEIRO, DIGIOVAN YAIR – C.T. «EL OREJANO»
  2. CARRAZÁN GARCIA, ELIAS JULIAN – C.T. «LOS ARRIEROS» -Bowen
  3. CARRASCO, BIANCA EVELIN – C.T. «EL OREJANO»
  4. CASTELLANO, BIANCA MORENA – AG. GAUCHA «EL ARISCO» REAL DEL PADRE
  5. CHAVARRIA, TIANO JOSUE – C.T. «TROPEROS DEL ATUEL» REAL DEL PADRE
  6. DECENO, JOAQUIN JESÚS  – C.T. «LOS PUESTEROS DEL ATUEL»
  7. GOMEZ ADASME, SANTINO URIEL –  C. T. «EL MATRERO» JAIME PRATS
  8. LIRIA, GUSTAVO LEONEL – C. T. «EL MATRERO» JAIME PRATS
  9. MOYA, JAZMIN SOLANGE – C.T. «LA OLLA»
  10. PASTEN, ALDANA MARIANA – AG. GAUCHA «EL ARISCO» REAL DEL PADRE
  11. RIVAS, TIZIANO ALEXIS – C. T. «EL MATRERO» JAIME PRATS
  12. RUBIO, MARCO JOSÉ  – AG. GAUCHA «EL ARISCO» REAL DEL PADRE
  13. SOLA, AITANA NATIVIDAD – C.T. «JUAN MANUEL DE ROSAS» -S. R.

Categoría Mayores

  1. ABEIRO, CRISTIAN JESÚS – C.T. «EL OREJANO»
  2. ABEIRO, KEVIN NAHUEL – C.T. «EL OREJANO»
  3. ARAYA, NICOLAS – C.T. «JUAN MANUEL DE ROSAS», SAN RAFAEL
  4. ARAYA, RAFAEL ANTONIO – C.T. «JUAN MANUEL DE ROSAS», SAN RAFAEL
  5. AYORA, DIEGO ARMANDO – C.T. «TROPEROS DEL ATUEL», REAL DEL PADRE
  6. AYORA, PABLO ELIAS – C.T. «LOS ARRIEROS» -Bowen
  7. BENITEZ, BRIAN JESÚS – C.T. «LA OLLA»
  8. BERDUGO, JOSÉ ALEJANDRO – C.T. «LA AMISTAD»
  9. CABALLERO, JUAN GABRIEL – A. G. «LA GALLEGA» -MAIPU
  10. CACERES, JUAN MATIAS – C.T. «SOITUE SUR»
  11. CASTRO, RENE – C.T. «LA AMISTAD»
  12. CHAVARRIA, MARTIN DAVID – C.T. «TROPEROS DEL ATUEL» R. DEL PADRE
  13. CHAVEZ, ALEXIS MIGUEL –  C.T. «EL OREJANO»
  14. DECENO, JULIO BAUTISTA – C.T. «LOS PUESTEROS DEL ATUEL»
  15. DOMINGUEZ, CRISTIAN JOSÉ – C.T. «LOS PUESTEROS DEL ATUEL»
  16. DOMINGUEZ, JOSÉ EUFEMIO – C.T. «LOS PUESTEROS DEL ATUEL»
  17. DOMINGUEZ, LUCAS NICOLAS –  C.T. «LOS PUESTEROS DEL ATUEL»
  18. ESPINOSA, ALEJANDRO – C. T. «EL BAGUAL»
  19. ESQUIVEL, AXEL LAUTARO – C.T. «LA OLLA»
  20. FARIAS, FEDERICO – C.T. «LOS PUESTEROS DEL ATUEL»
  21. FERNANDEZ, MARTIN ALEJANDRO – C.T. «LOS ARRIEROS» -Bowen
  22. GALVAN, AGUSTÍN – AGRUPACIÓN «HERENCIA GAUCHA»
  23. GOMEZ, DAVID ISAIAS – C.T. «SOITUE SUR»
  24. GUIZARDI, JESÚS – AG. GAUCHA «EL ARISCO», REAL DEL PADRE
  25. GUTIERREZ, ALEJANDRO – C.T. «JUAN MANUEL DE ROSAS», SAN RAFAEL
  26. LOZANO, DARIO EZEQUIEL – C.T. «EL CENCERRO»
  27. MARTINEZ, JOAQUIN ENRIQUE – AGRUPACIÓN «HERENCIA GAUCHA»
  28. MARTINEZ, NICOLAS ROGELIO – A. G. «LA QUERENCIA»
  29. MIR, FACUNDO SEBASTIAN – C. T. «EL MATRERO», JAIME PRATS
  30. MOLINA, SILVIO NESTOR – C.T. «TIERRA GAUCHA»
  31. MOYA, BRISA MARÍA – AG. GAUCHA «EL ARISCO», REAL DEL PADRE
  32. LUJAN NALDINI, MARTIN EDUARDO – A. G. «LA QUERENCIA»
  33. OTIN, FABIO ARIEL – C.T. «EL OREJANO»
  34. PACHECO, LUCAS ALEJANDRO – C. T. «EL MATRERO», JAIME PRATS
  35. RIVAS, SANTIAGO ALBERTO – C. T. «EL MATRERO», JAIME PRATS
  36. RODRIGUEZ, CAROLINA DAIANA – AGRUPACIÓN «HERENCIA GAUCHA»
  37. RODRIGUEZ, FABIO – AG. GAUCHA «EL ARISCO», REAL DEL PADRE
  38. RYBNIKAR, BRUNO ANDRES – C.T. «JUAN MANUEL DE ROSAS, SAN RAFAEL
  39. SOLA, ALEJANDRO KEVIN – C.T. «JUAN MANUEL DE ROSAS», SAN RAFAEL
  40. SOLA, MARCELO FLAVIO – C.T. «JUAN MANUEL DE ROSAS», SAN RAFEL
  41. SOSA, FRANCISCO RAMÓN – C.T. «EL OREJANO»
  42. VARGAS, MAXIMO DAVID – C. T. «EL MATRERO», JAIME PRATS
  43. VELEZ, DAVID EZEQUIEL – C.T. «LA AMISTAD»
  44. VERGARA, ALEXIS LEONEL – A. G. «LA QUERENCIA»
  45. VIDELA, NICOLAS ALONSO – C.T. «PILCHAS GAUCHAS», SAN RAFAEL
  46. VIDELA, RICARDO ARGENTINO – C.T. «PILCHAS GAUCHAS», SAN RAFAEL
  47. VILLARROEL, NATALIA YAMILA – C.T. «LOS PUESTEROS DEL ATUEL»
  48. ZOLORZANO, FEDERICO – C.T. «EL JAGUEL» -R. DEL PADRE

 

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