Ante el inicio de la Semana Santa, desde la Específica de Comercio de la Cámara de Alvear se realizó un relevamiento entre los asociados para conocer cómo será la atención comercial, teniendo en cuenta que hay días no laborables y un feriado nacional.

Es importante recordar que el jueves 17, correspondiente al Jueves Santo, no es feriado nacional. Esta jornada está legalmente contemplada como un “día no laborable”, una categoría distinta de los feriados, definida en el Artículo 1° de la Ley 27.399 sobre Feriados Nacionales y Días No Laborables.

De acuerdo con el Artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), “en los días no laborables”, el trabajo será optativo para el empleador, con excepción de los bancos, seguros y actividades afines, o los organismos públicos.

En cambio el viernes 18, correspondiente al Viernes Santo, es “feriado nacional inamovible”. Esta disposición se encuentra establecida por la Ley 27.399, que regula el régimen legal de feriados nacionales y días no laborables en el país. Cómo será la atención del comercio en Alvear.

Según el relevamiento realizado desde la entidad entre los comerciantes asociados, el jueves 17 (Jueves Santo) la atención será normal. En tanto, el viernes 18 (Viernes Santo), el 95% de los consultados definió que cerrará sus puertas.

El sábado 20 (Sábado Santo) la atención del comercio será normal, en los horarios habituales según cada rubro.