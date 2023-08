Finalizó la edición número XVIII del congreso de educación y uno de los disertantes fue el jóven empresario de 23 años Matteo Salvatto, creador de la aplicación «hablalo», una app móvil inclusiva para personas con dificultades para comunicarse.

El joven empresario mostró su alegria al poder visitar el departamento de General Alvear y elogió el hecho de poder disertar en un evento dedicado a la educación. Destacó que se alegra que tanto en el departamento como en el país se esté poniendo el acento en terminos de educacion en todos sus aspectos, brindándole tiempo, cabeza, esfuerzo. «es una de las principales cosas que la Argentina necesita para proyectarse en el futuro»

Salvatto junto a Roxana Molero y Walther Marcolini

«Mi objetivo es tratar de mostrar a través del ejemplo en relación con el emprendedurismo, la tecnologia, la innovación, la inclusion, que cualquier persona con las condiciones correctas y con docentes que los apoyen, puede lograrlo y de mostrar las capacidades que tiene la Argentina en estos aspectos de proyectarse como una potencia a nivel tecnologia. No hay un publico mas importante a convencer que los educadores».

Salvatto aseguró que la educación fue central para sus logros, menciono «yo podria haber tenido mil ideas y ganas pero sin un marco institucional y los docentes que me apoyaron, brindaros ideaas, ver la motivación hasta en mi casa, mi mamá es docente hace muchos años, creo que todo eso moldeó lo que se logró, si no hubiera tenido ese inicio probablemente hoy no tendria este presente».