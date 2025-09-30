Este sábado 4 y domingo 5 de octubre, General Alvear será sede de un evento deportivo sin precedentes: la primera edición del Desafío del Atuel y la última fecha del Campeonato Alvearense de Mountain Bike.

Así lo adelantaba Alberto «Tito» Gómez desde la dirección de deportes de la comuna: ‘se diseñó un circuito totalmente nuevo que une lugares emblemáticos del departamento, como el Polideportivo, el Tiro Federal, el Club Banco Nación, el Aeroclub, el Camping Municipal y la renovada Costanera con la prolongación de la avenida Alvear Oeste’ remarcó.

La competencia se dividirá en dos jornadas:

Sábado 4 de octubre → Festival Infantil de Mountain Bike, con acreditaciones desde las 14 hs y largada a las 15 h.

Domingo 5 de octubre → Carrera de las categorías mayores, con largada a las 10 hs desde el Polideportivo.

La convocatoria ha superado todas las expectativas, con la confirmación de ciclistas de renombre como Fernando Contreras (múltiple campeón argentino, recién llegado del Mundial en Suiza), Inés Gutiérrez, Liliana Poggio y Bruno Contreras, entre otros destacados competidores nacionales y provinciales.

Se espera la participación de cerca de 500 corredores, atraídos también por la importante premiación: $600.000 para el primer puesto de la general, tanto en la rama masculina como femenina, además de premios para los cinco primeros lugares y la premiación habitual del campeonato local.