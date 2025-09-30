Ayer por la noche, en la Escuela Carlos María de Alvear se llevó a cabo la charla “Hablemos de lo que duele”, destinada a padres y adultos responsables, con el objetivo de brindar herramientas para la prevención y el acompañamiento del malestar adolescente.

La actividad, organizada por la Dirección de Familias de la Municipalidad de General Alvear junto al programa Contá Conmigo del Hospital Enfermeros Argentinos, se desarrolló en el marco del mes de la prevención del suicidio.

Desde la Dirección de Familias, Florencia Merlo, expresó: ‘queríamos que los padres también tuvieran recursos prácticos para acompañar a sus hijos”. Destacó además la buena respuesta del público: “no es fácil convocar en este horario, pero la concurrencia fue muy positiva’.

Por su parte, Abel Pino, coordinador del programa Contá Conmigo, señaló: ‘el malestar en los hijos es un problema de toda la familia, no individual”. Y agregó: “hay señales de alerta como inasistencias, cambios abruptos de conducta o aislamiento que los padres deben atender’.

Durante la jornada se abordaron temáticas como ideación suicida, autolesiones, gestión emocional, prevención de adicciones, comunicación y recursos para situaciones de crisis, poniendo especial énfasis en el rol de los adultos como acompañantes en los procesos de sus hijos.

La propuesta forma parte de una agenda de actividades preventivas que se vienen desarrollando y que buscan fortalecer el vínculo entre familia, escuela y comunidad en torno a la salud mental adolescente.