La discusión sobre la autonomía municipal plena vuelve a instalarse en la agenda pública. Este derecho, consagrado en la Constitución Nacional de 1994 a través del artículo 123, establece que las provincias deben garantizar a sus municipios la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera.

Sin embargo, a más de tres décadas de aquella reforma constitucional, la provincia de Mendoza aún no ha adecuado su Carta Magna de 1916 a lo dispuesto por la Constitución Nacional, acumulando 31 años de incumplimiento.

En diálogo con FM VIÑAS el senador Walther Marcolini sostuvo que ‘actualmente 21 provincias argentinas reconocen la autonomía municipal en sus constituciones, aunque en la práctica son menos de once las que efectivamente la aplican. Entre los casos más recientes destacó la reforma de la Constitución de Santa Fe, aprobada el 11 de septiembre de 2025, que se presenta como un ejemplo de avanzada’.

De este modo, explicó: ‘solo Buenos Aires y Mendoza permanecen sin una reforma constitucional que garantice plenamente la autonomía municipal’.

Marcolini señaló: ‘en la provincia se han dado pasos aislados que generan un fuerte debate. Por un lado, San Rafael aprobó recientemente una ordenanza declarando la autonomía municipal, mientras que Malargüe presentó un proyecto similar en noviembre de 2024, aún pendiente de tratamiento en el Concejo Deliberante’.

No obstante, advirtió que este no es el camino correcto, ya que la autonomía municipal plena debe consagrarse mediante una reforma constitucional provincial.