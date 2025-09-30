El Gobierno provincial integró tecnologías de última generación —como soluciones de videovigilancia móvil, cámaras internas y externas, lectores automáticos de patentes, descarga inalámbrica de evidencias y conexión directa al 911— para transformar los móviles policiales en verdaderas «comisarías a bordo». Esta integración fortalece la prevención, agiliza las investigaciones y optimiza la respuesta inmediata.

Mendoza cuenta hoy con móviles policiales equipados con tecnología de última generación que los convierte en auténticas comisarías sobre ruedas, capaces de realizar procedimientos completos en el lugar del hecho y reforzar la seguridad ciudadana en toda la provincia. Fueron presentados por el Gobernador Alfredo Cornejo, junto a la vicegobernadora, Hebe Casado, los ministros nacionales de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus.

En 2025, dentro del proyecto Patrullero Tecnológico, el Ministerio de Seguridad y Justicia incorporó 200 soluciones de videovigilancia móvil en sus unidades policiales que se suman a las 200 adquiridas en 2024. Estas computadoras permiten al personal acceder en tiempo real a las bases de datos de la Policía, consultar documentación, verificar medidas judiciales y transmitir evidencias sin necesidad de trasladarse a la comisaría.

Veinte de estos sistemas cuentan con lector automático de patentes (ALPR), tecnología que identifica vehículos robados o sospechosos en segundos, mejorando la prevención del delito automotor y la seguridad vial. Se prevé sumar otra decena en los próximos meses. Todo el sistema está integrado al 911, lo que optimiza el despacho de móviles y la respuesta ante emergencias.

Esta transformación tecnológica se enmarca en una política de seguridad sostenida desde 2016, que busca fortalecer las capacidades preventivas, reactivas, investigativas y de inteligencia, optimizando recursos y agilizando la respuesta en terreno.

Cada móvil está equipado con tres cámaras —frontal, trasera e interior— que amplían la red provincial de videovigilancia, garantizan la transparencia en los procedimientos y protegen tanto a la ciudadanía como al personal policial.

Otra innovación clave es la descarga inalámbrica de evidencias, que permite transferir automáticamente las grabaciones al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) o a los centros de custodia, sin intervención técnica. El sistema cifra las imágenes para preservar la cadena de custodia y asegurar su validez judicial.

La unidad de gestión móvil instalada en cada vehículo iguala su capacidad operativa a la del CEO, liberando las frecuencias radiales para situaciones críticas y permitiendo que los móviles permanezcan más tiempo en circulación.

Además, la computadora a bordo incorpora una aplicación del 911 que brinda información detallada sobre cada incidente y muestra la ubicación exacta, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la coordinación operativa.

Patrullaje integrado y geolocalización de recursos

A esta modernización tecnológica se suma la implementación de un módulo de gestión policial que integra el esquema de patrullaje a través de la geolocalización de todos los recursos desplegados en calle. Este sistema permite generar anillos de seguridad dinámicos y un patrullaje preventivo de proximidad que refuerza la presencia policial en puntos estratégicos de la provincia.

Se trata de un avance significativo en la utilización conjunta de tecnología y recurso humano, fortaleciendo la prevención situacional y social del delito y mejorando la gestión en el despacho de recursos para atender sucesos.

Las rutas de patrullaje se planifican y deben ser cumplidas por cada jefe de jurisdicción en tiempos y ciclos establecidos, asegurando que todas las zonas reciban cobertura efectiva. Para ello, se integran diversos medios: patrullaje a pie, autos, camionetas, motos, bicicletas, cámaras de videovigilancia y, en algunos casos, la cooperación de preventores municipales.

El sistema también permite visualizar la ubicación de cámaras de seguridad, objetivos de seguridad privada y puntos donde haya personal policial realizando servicios extraordinarios, lo que facilita a los jefes de jurisdicción una coordinación operativa eficiente con todos los recursos disponibles.