General Alvear se prepara para recibir la primera edición de CreActiva, un congreso destinado a emprendedores y personas con ideas de proyectos que quieran capacitarse y convertir sus ideas en realidad.

El congreso se desarrollará los días 10 y 11 de octubre en el Salón Fernández, en el predio ferial de General Alvear. Los interesados deberán realizar una inscripción que les permitirá acceder a las capacitaciones, talleres y encuentros con mentores y profesionales de toda la provincia.

Durante dos jornadas intensivas, los participantes tendrán la oportunidad de:

Aprender metodologías de desarrollo de proyectos, utilizando herramientas como Canvas para estructurar y planificar sus ideas.

Capacitarse en marketing e inteligencia artificial, con profesionales de instituciones como UTN San Rafael.

Acceder a información sobre financiamiento estatal y privado, aprendiendo a identificar las mejores oportunidades para sus proyectos.

Mejorar su capacidad de presentación con talleres de elevator speech, perfeccionando la habilidad de vender una idea de negocio en apenas tres minutos.

‘El objetivo central del congreso es que los participantes puedan bajar sus ideas al papel y llevarlas a la práctica, adquiriendo herramientas concretas para el desarrollo de sus proyectos’, destacaron los organizadores.