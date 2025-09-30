La Dirección General de Escuelas (DGE), a través de la Dirección de Educación Inicial, puso en marcha el cronograma de inscripciones para los niños que ingresarán a las salas de 3, 4 y 5 años en 2026. Marcelo García, director de Educación Inicial, brindó detalles sobre las distintas etapas de inscripción y la estrategia para universalizar la sala de 3 años en la provincia.

Cronograma escalonado de inscripciones

En diálogo con FM Vos 94.5, García detalló que el proceso se organiza en tres instancias principales, diseñadas para ordenar el sistema y asegurar la continuidad y la prioridad de las vacantes. La inscripción aplica para todos los niños que cumplan 3, 4 o 5 años al 30 de junio de 2026:

Primera instancia

Lunes 6 al jueves 9 de octubre: las escuelas enviarán un comunicado a las familias para que los adultos responsables confirmen la continuidad del niño o niña en la institución durante 2026. Lunes 13 al miércoles 15 de octubre: transición directa en GEI para las familias que ratifiquen el lugar en sala de 3 y 4 años cursadas en 2025.

Segunda instancia

Primera etapa (prioridad: hermanos de estudiantes y niños con Certificado Único de Discapacidad): jueves 16 y viernes 17 de octubre, preinscripción a cargo de los adultos responsables. Segunda etapa (prioridad: hijos de personal docente y no docente; hermanos de estudiantes del primario con el que articula; niños y niñas de CEPI vinculados a JIE, JIN y JIA, con domicilio en el radio de la escuela): viernes 24 al jueves 30 de octubre, preinscripción a cargo de los adultos responsables.

Tercera instancia

Martes 18 al jueves 20 de noviembre: preinscripción de nuevos aspirantes con domicilio cercano a la escuela (debidamente certificado), con domicilio laboral del adulto responsable o por elección familiar.

Cuarta instancia

Martes 9 al viernes 12 de diciembre: asignación de bancos disponibles desde las supervisiones para quienes no obtuvieron lugar en instancias anteriores.

Quinta instancia

Durante febrero de 2026: desde la Dirección de Educación Inicial se ubicarán a los niños y niñas que aún no tengan banco, de acuerdo con las vacantes disponibles en la provincia.

Con respecto a este tema, García aseguró que las vacantes están garantizadas y que el sistema nominal implementado por la DGE permite monitorear y completar los cupos de manera eficiente

Expansión de sala de 3 años y refuncionalización de aulas

El director destacó que, si bien las salas de 4 y 5 años son obligatorias y tienen una amplia cobertura, la sala de 3 está en un proceso de universalización «Aunque no es obligatoria, es considerada vital en el desarrollo infantil de los niños y esencial para su trayectoria escolar», destacó.

«La estrategia de la DGE ha logrado un notable avance en este nivel. En realidad, empezamos en el 2023 con 67 salas en toda la provincia y este año tenemos 198. Como dijo el ministro Tadeo García Zalazar, más que duplicar, se ha extendido la universalización de la sala de tres años», añadió.

«En términos de matrícula, la sala de 3 ha crecido significativamente: de 888 niños inscritos el año pasado se pasó a 2.549 este año», precisó más adelante.

En otro tramo de la entrevista, García reconoció el descenso de la natalidad a nivel nacional. «Se trata de una baja cercana al 36%, la cual se ve reflejada en la matrícula de las salas de 4 y 5 años. Por ello y para el futuro, la DGE ha optado por la refuncionalización de las salas mediante la creación de plurisalas, donde pueden convivir chicos de 3 y 4 o 4 y 5 años», señaló.

«Esta iniciativa no afecta el desarrollo y el aprendizaje de los chicos, sino al contrario muchas veces esos aprendizajes se potencian desde la pluralidad», consideró.

«El objetivo de esta etapa es lograr que los niños adquieran aprendizajes de forma integral, para que sean capaces de cooperar y convivir de manera pacífica mientras resuelven situaciones de forma creativa», enfatizó.

«Queremos transmitirle tranquilidad a toda la comunidad, hay vacantes suficientes para todos los niños. Siempre tenemos la mejor predisposición para que asistan a la escuela, que es el mejor lugar para que estén cuando no están en sus casas», concluyó.

Fuente: Diario San Rafael