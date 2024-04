De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por las autoridades locales, el nivel de ocupación rondó el 91%.

Según los datos oficiales, Mendoza se consolidó como una de las cinco provincias más visitadas durante Semana Santa. Pese a contar con dos días más de descanso que el 2023, las cifras indican que la provincia mantuvo casi los mismos números, promediando un 91% de ocupación, lo que equivale a más de 130 mil turistas.

El gasto promedio rondó los 55 mil pesos por persona y por día, lo que dejó como cifra final una recaudación aproximada de 35 mil millones de pesos.

Según refirió la titular del Ente de Turismo Mendoza (EMETUR), Gabriela Testa, la mayor ocupación se registró en San Rafael con un 98% de reservas, le siguió alta montaña (Potrerillos, Cacheuta, Ruta 82 y Uspallata) con un 90%.

El podio lo completan General Alvear y Malargüe con un 85% de ocupación; el Valle de Uco con un 80%-85% de visitantes, en tanto, en la zona Metropolitana el promedio rondó entre el 75% y el 80%.

Perfil de los visitantes

La mayoría de los turistas que arribaron a Mendoza fueron oriundos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y provincias limítrofes. En lo que respecta a los visitantes extranjeros llegaron procedentes desde Chile, Uruguay, Brasil, México, Perú y Paraguay.

El gasto promedio por persona y por día rondó los 55 mils pesos. “Se estima que los turistas nacionales gastaron unos 40 mil pesos diarios, en tanto, el gasto de los extranjeros superó los 120 mil pesos”, contó Testa.

Un dato que no es menor es que la mayoría de los visitantes permaneció en la pronvincia entre cinco y seis días, algo que no se venía dando en los últimos meses, cuyo nivel de estadía no superaba los tres días.

“Está claro que muchos de los que arribaron a Mendoza no salieron de vacaciones durante el verano, por lo que tomaron esta fecha para descansar”, expresó la funcionaria.