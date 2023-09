Comercios a cielo abierto, petróleo, minería en la 7722, el trasvase del Río Grande al Atuel, mejoras en infraestructura, rutas, Paso Pehuenche y generación de empleo fueron algunos de los temas que se trataron en la sede de calle Cte. Rodríguez Este.

El candidato a gobernador Omar Parisi se presentó y contó que trabajó tanto en el sector público como el privado.

Luego enumeró los barrios que construyó en su gestión al frente del IPV en el departamento. Luego analizó la situación de la provincia: «No hay desarrollo económico de ningún tipo y por eso debemos activar rápidamente la economía de la provincia, nuestro compromiso es construir 16 mil viviendas, y vean que el sorteo que se puso en marcha hoy no incluía ninguna casa para Malargüe», analizó. El valor de pagar cada casa debe ser similar al que se paga en un alquiler explicó Parisi y se explayó sobre cómo lo financiará. También expuso su plan de regularización dominial para facilitar la escritura de las propiedades, así como el sistema de garantías de alquiler desde el Estado provincial.

Consultado por Portezuelo del Viento, Parisi se comprometió a avanzar en Portezuelo «chico» y el trasvase del Río Grande al Atuel. «El dinero fue fijado por ley para eso y vamos a recuperar hectáreas en los departamentos del sur que hoy no tienen producción por no tener acceso al agua», analizó.

También volvió a insistir en que no es necesario utilizar fondos de Portezuelo para la obra de El Baqueano.

«El Paso Pehuenche es una prioridad hay que buscar también inversión privada para poder tener tránsito y carga pesada de forma más aceitada», opinó Parisi.

Por otro lado analizó que «Malargüe tiene tres emprendimientos viables en la 7722 y hay que avanzar en ello. Y queremos que las regalías se reinviertan en el departamento que produzca».

Por último habló de su plan para el desarrollo de la ganadería en la provincia con la posibilidad de generar zonas de forraje, aumentar la producción y armar un fideicomiso que beneficie a todos los integrantes. «El 82% de la carne que consumimos viene de afuera, hay un potencial enorme para tener carne más accesible y desarrollo local», resumió el candidato.

En su tiempo de exposición el candidato a intendente del Frente Elegí, Celso Jaque, apuntó directamente a la falta de gestión del municipio y también dijo que el departamento perdió el rumbo del desarrollo sostenible. «Lo primero que haría es asignar de forma adecuada los recursos y facilitar ámbitos para planificar de forma estratégica cual será el destino común para reactivar la economía. Uno de los ejes centrales debe ser el turismo, sin dejar de lado otras alternativas», comentó el candidato a intendente.

Habló además de la necesidad de generar mano de obra calificada para actividades a impulsar en la zona como la del petróleo.

El aprovechamiento del Río Grande también estuvo en la exposición de Jaque. «Hay que velar para que parte de los recursos sigan estando en Malargüe y podamos tener el gasoducto de Papagayos y la energía que falta en algún sitio lugares como Las Loicas, por ejemplo», enfatizó el dirigente malargüino.

Jaque también habló sobre los emprendedores y dijo: «Fui el promotor del proyecto de la incubadora de empresas y hoy no está cumpliendo la función para la cual se la creó, ya que los proyectos no avanzan y se dejó de lado la capacitación».