Oscar Bonardel es precandidato a intendente por el Frente Elegí.

Bonardel comenzó su tarea política en el año 91, fue convocado por Juan Carlos De Paolo en su primer gobierno y fue secretario de hacienda con 26 años. «Fui concejal, hacía poco me había recibido y en diciembre empecé a ejercer el labor de secretario de hacienda, en el 93 fui concejal y en el 97 interventor en Radio Malargüe» recordó Bonardel y agregó «la política viene de raíces porque mi padre militaba en la facultad y hoy en día es una de las cosas que me ha llevado a donde estoy. Si bien en el último tiempo no he estado ocupando cargos, siempre estuve manteniendo la linea en el partido justicialista».

La lista está encabezada por Guillermo Carmona como precandidato a gobernador. OSCA BONARDEL VA POR LA INTENDENCIA , Hebe Katzer y Miguel López son algunos de los nombres dentro de la lista de precandidatos a concejales.

Bonardel estaba dentro de los equipos de Manolo Sandoval, «estábamos todos muy entusiasmados porque el también fue concejal conmigo y veníamos organizando que cosas podíamos cambiar ante el desgaste que tuvo Manuel. Mi candidatura surgió al hablar con las personas que en su momento estaban con Manolo, se ha conformado un equipo muy bueno con los tradicionales y compañeros nuevos».

Hebe Katzer, quien en un momento había anunciado su precandidatura a la intendencia de General Alvear indicó que la negociación fue dura, «estuvimos el sábado en el cierre de lista donde tuve que encabezar la lista como Intendenta sin después serlo y fue un cambio que fue de un día para el otro». Katzer ingresó a la política junto a Cristian Gonzáles «con la pandemia Cristian se alejo de la provincia y puse en marcha mi equipo de trabajo y ahí comencé a trabajar con Omar Felix, empiezo a formar mi estructura de trabajo, luego entre a la red general de concejala y me dio mucho apoyo porque conseguí muchas herramientas a nivel nacional».

Sobre la actualidad socioeconómica Oscar considera que el departamento «esta sufriendo una falta de trabajo», es por eso una de las cosas que en su gestión apuntarán al empleo genuino.