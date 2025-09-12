Los patrullajes desarrollados en los departamentos de San Rafael y General Alvear permitieron intervenir en distintos hechos delictivos. Además, se identificaron personas con medidas pendientes y se aseguraron objetos vinculados a posibles ilícitos.

La Policía de Mendoza desplegó maniobras preventivas en San Rafael y General Alvear, en el marco de los patrullajes que se realizan de manera constante en la región. Las intervenciones permitieron desarticular tentativas de robo, detectar a individuos con medidas pendientes y recuperar una bicicleta adulterada.

Durante las maniobras, el Cuerpo Motorizado de Prevención identificó a dos personas con medidas pendientes en distintos puntos del sur provincial. En San Rafael, una mujer fue detectada mediante el sistema biométrico en las calles Los Franceses y Montecaseros y en General Alvear, un hombre fue aprehendido en el barrio Malvinas por contar con una orden de captura. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

Mientras que la misma unidad, en avenida Rivadavia de San Rafael, sorprendió a dos hombres —uno de 26 años y otro más— sobre el techo de una carnicería en actitud sospechosa. Al descender tras la voz de alto, se constató un daño en una ventana y la presencia de una mochila con herramientas compatibles con la comisión de delitos: una barreta de hierro, dos linternas, una llave de rueda, un alicate, un destornillador y tres llaves de boca. Por disposición de la ayudante fiscal, los responsables fueron aprehendidos y trasladados a una comisaría.

En otra intervención en calle Independencia y Centroamérica del mismo departamento, la Policía detuvo a un hombre de 27 años que circulaba en una bicicleta rodado 29 transportando una rueda armada marca Pirelli, un gato tijera, una llave de rueda, un enganche de remolque y otras herramientas. Ante las contradicciones del individuo sobre la procedencia de los objetos, se dispuso su aprehensión y el secuestro de los elementos.

Por último, la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) demoró en calle Córdoba de San Rafael a un adolescente de 14 años que circulaba en una bicicleta rodado 29, color gris, con el número de serie adulterado mediante limadura. El rodado fue secuestrado y el menor trasladado a la dependencia correspondiente.