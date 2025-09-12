Después del episodio en la escuela de La Paz, apelan a la responsabilidad parental.

La Dirección General de Escuelas (DGE) difundió este lunes un mensaje a las familias de estudiantes secundarios tras el grave episodio ocurrido la semana pasada en La Paz, cuando una alumna de 14 años llevó un arma de fuego al colegio y efectuó varios disparos en el interior del establecimiento, sin que se registraran heridos.

En el comunicado, la Dirección de Educación Secundaria apeló al rol central que tienen madres, padres y tutores en el acompañamiento de sus hijos, recordando lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación sobre la responsabilidad parental, entendida como el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores para la protección, desarrollo y formación integral de los menores de edad. El texto subraya que la escuela secundaria no solo implica aprendizaje académico, sino también una etapa clave de desarrollo personal y construcción de autonomía. En este sentido, la DGE insistió en que la tarea educativa requiere de una corresponsabilidad indelegable entre la escuela y la familia.

«La institución educativa brinda el entorno para el conocimiento y la socialización, pero es en el hogar donde se refuerzan los valores y vínculos saludables. Ambas instituciones deben trabajar en conjunto para que los y las estudiantes cuenten con herramientas para la construcción de su proyecto de vida», remarca el comunicado.

Recomendaciones a las familias

La DGE propuso a los adultos asumir un papel activo en el crecimiento de sus adolescentes mediante distintas acciones:

Fomentar el diálogo: interesarse por sus emociones, amistades, uso de redes sociales y proyectos, generando confianza.

Establecer límites claros: acompañar el uso de la tecnología, organizar horarios de estudio y promover actividades extracurriculares.

Valorar el esfuerzo: reconocer los logros académicos y personales, incluso los más pequeños, como forma de motivación.

Trabajar en equipo con la escuela: mantener comunicación fluida con preceptores y docentes para resolver dificultades de manera conjunta.

Acompañar el uso de redes sociales: acordar pautas sobre celulares y reflexionar sobre los contenidos que comparten los adolescentes.