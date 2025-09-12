En diálogo con FM VIÑAS, el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Emiliano Barbero, y el Director de Obras Públicas y Privadas, Ángel Martínez, brindaron detalles sobre el inicio del plan de asfaltado en Bowen y sobre los avances en la construcción de la Plaza de El Cerrito.

Martínez explicó que ya comenzaron los trabajos de carpeta de imprimación en cinco cuadras de Bowen, a lo que se sumará en las próximas horas la colocación de arena y, hacia el fin de semana o principios de la próxima semana, la carpeta asfáltica definitiva. “Pedimos paciencia a los vecinos porque, durante el riego de imprimación, es necesario cortar las calles y evitar el tránsito para garantizar una correcta adhesión del asfalto”, señaló.

Por su parte, Barbero destacó que se trata de un plan de entre 25 y 30 cuadras de asfalto, que arrancará en Bowen, continuará en el distrito Oeste y finalizará en la ciudad de General Alvear. Además, aclaró que en la zona urbana todavía se están definiendo algunas cuadras, ya que el programa de asfaltado fue ampliado y requiere trabajos previos de nivelación y preparación de cajas.

En paralelo, ambos funcionarios informaron sobre el avance de la obra en la Plaza de El Cerrito, un espacio verde largamente esperado por los vecinos. “Ya se colocaron juegos, se construyó una canchita y están llegando las torres de iluminación. Queremos inaugurarla pronto y dejar un espacio de recreación de calidad para toda la comunidad”, afirmó Barbero.

Las autoridades remarcaron que estas obras representan un importante esfuerzo de gestión y buscan mejorar la calidad de vida de los alvearenses, brindando infraestructura y espacios públicos en condiciones.