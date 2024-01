NI JUGUETES NI ROPA: COMERCIANTES ASEGURAN QUE LAS VENTAS CAYERON UN 60%

Desde el comercio, puntualizaron que las ventas de juguetes también «fueron malas» en Navidad y remarcaron que, de Reyes 2023 a Reyes 2024, el nivel de ventas cayó un 60%.

«Se nota que la gente no puede afrontar el gasto, y más entendiendo que hace unos días gastaron para el festejo de Año Nuevo. Lo que sí se movió fue el rubro de la comida, pero juguetería me atrevo a decir que nada. Capaz llevan algo para la pileta o lo que estuvimos viendo mucho es la compra de los útiles escolares», destacó uno de los encargados del lugar.

Esta situación se observó en las filas del comercio, lugar en donde varias familias llevaban desde carpetas biblioratos y lapiceras de colores hasta papel crepé, témperas y cartucheras. El objetivo: intentar ganarle a la inflación y aprovechar la compra en cuotas.

Toallones y pelotas, lo más consultado

En medio de la compleja situación económica, otros comerciantes del microcentro de Mendoza dialogaron con Sitio Andino sobre las ventas y, en todos los casos, coincidieron sobre las escasas ventas. Sin embargo, esperan repuntar en las próximas horas.

Desde la juguetería Thompson puntualizaron que «se está moviendo, pero muy tranquilo». «Preguntan por juegos de mesa o camioncitos, también por los productos maternales y más o menos buscan gastar unos $10 mil pesos«, explicó una vendedora.

En tanto, otros locales apuntaron a la venta de «productos más económicos», como pistolas de agua, pelotas e inflables para la pileta. La situación es la misma: escasas ventas.

«Esperamos que mañana y el viernes la gente venga a comprar pero no hemos vendido casi nada en las últimas dos semanas. Lo que más preguntan es el precio de las pelotas de fútbol, algún camioncito o los toallones, pero nada más», aseveraron.

Por su parte, el sector de Indumentaria infantil remarcó que «mantienen el mismo stock de mercadería de Navidad» porque «no hubo ventas».

Consultados por las promociones con tarjeta y en cuotas, desde algunos locales explicaron que si bien ofrecen ese «beneficio», la gente no está comprando. «Hicimos descuentos de remeras por $2.500 o bermudas por $1.800, pero no hay ventas. Prácticamente la ropa al precio de las golosinas«.

«No alcanza»

En la mayoría de los locales, muchas personas se posaban frente a la góndola y observaban los productos, pero pocos colocaban algún juguete en el canasto. Una de las personas aseguró que «no alcanza para juguetes».

«Tengo 8 nietos y quiero comprarles algo porque en Navidad no pude regalarles, pero para mí es muy caro«, expresó una jubilada. Si bien destacó que sus nietos «se ponen contentos con cualquier regalo», en esta oportunidad buscaba juguetes. Sin embargo, al ver los precios comenzó a pensar en otras alternativas.

« No alcanza para comer, y los precios de los juguetes están muy caros. No puedo gastarme 6 mil o 7 mil pesos en cada uno. Quizás vea algo para la pileta o una pistola de agua, pero a veces vienen falladas y, cuando venís a cambiarla, ya no hay más», aseguró la mujer.

Algunos precios