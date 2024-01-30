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30 enero, 2024
«Rezo y pido a toda persona de fe elevar una plegaria por la pronta recuperación de Fabricio, quien está en estado crítico».
Además, decretó 24 horas de duelo.
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