Este encuentro con la música ciudadana contribuye a la promoción y difusión de ese género. Se realizará en diversas locaciones del territorio provincial del 20 al 26 de septiembre.

La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, lleva adelante la XVI edición del festival Tangos por los Caminos del Vino, que se realizará en diversas locaciones del territorio provincial del 20 al 26 de septiembre.

Este encuentro con la música ciudadana contribuye a la promoción y difusión de ese género a partir de la riqueza particular de sus diversas expresiones musicales y considerando que el conjunto constituye un bien patrimonial intangible de la humanidad.

Concierto de apertura

Este sábado 20 de septiembre, a las 21, la Orquesta Filarmónica de Mendoza se presentará en el Teatro Independencia con el espectáculo Tango vivo: tradición y modernidad, con la dirección maestro Pablo Herrero Pondal y los solistas invitados María José Mentana (voz), Ariel Pirotti (piano) y Joaquín Benítez (bandoneón). Además, estarán los bailarines Vanina Méndez y Cristian Castillo.

Las entradas se pueden conseguir en EntradaWeb y en la boletería del teatro (Chile y Espejo, Ciudad).

La grilla completa de conciertos con entrada gratuita

Sábado 20 de septiembre, a las 18.30, Orquesta Municipal de Tango «José Di Rino», con los bailarines Eduardo Teves y Camila Inzaurralde en la Bodega Antonietti (San Martín).

Sábado 20 de septiembre, a las 20, Dos pájaros perdidos y los bailarines Carlos Chamorro y Damaris Aveiro, en el Auditorio Municipal de Santa Rosa.

Sábado 20 de septiembre, a las 20, Sexteto 1800 y Papirusa Tango en el Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo de Godoy Cruz.

Sábado 20 de septiembre, a las 20, 18 Cuerdas y la voz de Luis Lucero con los bailarines Paola Valdivia y Javier Jofré. En la plaza departamental Bernardino Rivadavia (Rivadavia).

Sábado 20 de septiembre, a las 21.30, Alberto Ortiz y Dúo Vetas de Tango, en el Mercado Municipal de General Alvear.

Martes 23 de septiembre, a las 21, Cuarteto Entramadas y Dúo Méndez con los bailarines Vanina Mendez y Ailín Rutchle, en el Museo Fader (Luján de Cuyo).

Miércoles 24 de septiembre, a las 20, Tangos y falsas Promesas y Dúo Pérez-Caner más los bailarines Carlos Chamorro y Cecilia Herrera, en Bodega Barberis (Guaymallén).

Miércoles 24 de septiembre, a las 20, La Gema Orquesta Estable Municipal de Las Heras con Papirusa Tango y el Ballet Estable Municipal de Las Heras, en plaza Dos de Abril (Barrio Municipal, Las Heras).

Miércoles 24 de septiembre, a las 20.30, Runfla Tango Trío (Ríos-Tobio-Val) y los bailarines Ángela Lineros y Juan Pablo Sosa, en el Centro de Convenciones Thesaurus (Malargüe).

Miércoles 24 de septiembre, a las 21, Allá por la Catalina con los bailarines Pilar Castro y Pablo Fernández, en la Enoteca (Parque Cívico, Ciudad).

Jueves 25 de septiembre, a las 16, Tango XXL (Clarita Arnulphi y Quique Nomberto) con los bailarines Belén Giménez y Juan Pablo Valdebenito, en Bodega Alfa Crux (San Carlos).

Jueves 25 de septiembre, a las 17, Carmesí Tango con los bailarines MDTango en Casa Gargantini (Maipú).

Jueves 25 de septiembre, a las 20.30, Strapatango con los bailarines Caterina Videla y Leandro Cazzanelli, en Planta Uno (Godoy Cruz).

Viernes 26 de septiembre, a las 17, Moltisanti – Flores con los bailarines Sol Albert y Luis Campos, en Casa de campo La Serenata (Lavalle).

Viernes 26 de septiembre, a las 19, Matute Moralez – Barragán- Astudillo – Vega con los bailarines Eduardo Teves y Ansuya Difonso, en Bodega Los Haroldos (San Martín).

Viernes 26 de septiembre, a las 19, Raúl Gurí Vera con los bailarines Pilar Castro y Pablo Fernández, en Huentala Wines (Tupungato).

Viernes 26 de septiembre, a las 20, Matute Moralez -Tango por dos con los bailarines Claudia Contreras y Fabio Mercado, en Los Yoyos Casa de Campo (Junín)

Viernes 26 de septiembre, desde las 20, Orquesta Municipal Ciudad de Mendoza junto al Quinteto Argentino de Tango y el Ballet Municipal Ciudad de Mendoza, Plaza Independencia,

Viernes 26 de septiembre, a las 20.30, Seré Tango con el Ballet Municipal de Guaymallén, en el Auditorio municipal de Tunuyán.

Viernes 26 de septiembre, a las 20.30, Daniel Lewin – Oscar Puebla Ensamble con los bailarines Olga Lara y Luis Gutiérrez, en la Bodega Chaglasian (San Rafael)

Viernes 26 de septiembre, a las 20.30, Luli a Secas (Macarena Rocha) con los bailarines Belén Giménez y Juan Pablo Valdebenito, en Salón de Actos Municipal (La Paz).