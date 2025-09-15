La Dirección de Familias, a través del Área de Adulto Mayor, anunció una nueva edición del concurso “La Receta de mi Abuela/o”, una propuesta que busca rescatar y poner en valor las tradicionales recetas transmitidas de generación en generación.

La coordinadora del Adulto Mayor, Jorgelina Peralta, destacó: “este año realizamos la octava edición en el Centro de Jubilados de Bowen, porque la idea es que cada edición se desarrolle en distintos distritos”.

El certamen tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre a las 15 horas en el Centro de Jubilados de Bowen. Podrán participar adultos mayores de 60 años residentes en el departamento, quienes deberán presentar su receta escrita de puño y letra antes del 22 de septiembre en la Coordinación del Adulto Mayor (Pedro Molina y Entre Ríos) de 7 a 12 horas y en el Centro de Jubilados de Bowen (Colón y San Martín), de lunes a viernes de 10 a 12 horas.

Durante la jornada, los participantes cocinarán sus recetas en vivo, en un tiempo estimado de una hora y media. El ganador representará al departamento en la instancia provincial el próximo 18 de octubre, donde General Alvear ya ha tenido destacadas participaciones.

“Este concurso busca recuperar tradiciones familiares y atesorar recetas que se transmiten de abuelos a nietos. Como siempre decimos: no es lo mismo ir a comer a la casa de la abuela”, subrayó Peralta.