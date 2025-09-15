En conferencia de prensa, Javier Lasagno, presidente de la específica de Comercio, y Oscar Valverde, representante del Centro Empleados de Comercio, confirmaron que el próximo lunes 22 de septiembre se conmemorará el Día del Empleado de Comercio en toda la provincia de Mendoza.

La fecha original corresponde al 26 de septiembre, pero desde 2022 se estableció, mediante un acuerdo rubricado en la Secretaría de Trabajo de Mendoza, que el festejo se traslade cada año al cuarto lunes de septiembre, con el objetivo de unificar la jornada y evitar ratificaciones anuales.

“Siempre hemos consensuado acompañar este día tan importante para los trabajadores del comercio, garantizando el descanso de todos ellos”, señaló Lasagno.

Por su parte, Valverde destacó el respaldo del sector empresario: “Este acuerdo fue firmado con las cámaras, supermercados, hipermercados y todos los gremios de la provincia. El 22 de septiembre todos los comercios estarán cerrados, lo que permitirá que los empleados puedan disfrutar en familia de su día. Queremos agradecer a los comerciantes, que siempre han acompañado esta medida, entendiendo su importancia”.

El cierre será total, incluyendo comercios minoristas, cadenas de supermercados e hipermercados. Además, se invitó también a los propietarios de los locales a sumarse al descanso y a celebrar junto a sus familias.

Finalmente, Valverde extendió el saludo no solo a los trabajadores en actividad, sino también a los jubilados del sector: “Ellos también fueron parte fundamental de la historia del comercio, por eso queremos desearles un feliz día”.