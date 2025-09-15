El director de Deportes, Mauricio Olguín, dialogó con FM VIÑAS y confirmó que ya comenzaron los trabajos para la construcción de dos canchas de pádel de blindex en el Polideportivo de Ciudad.

La obra cuenta con aportes de la Subsecretaría de Deportes de la provincia, fondos municipales y el acompañamiento del intendente. Actualmente se avanza con el encofrado y el llenado de la platea, que estaría finalizada entre el viernes y el sábado, lo que permitirá luego acelerar el armado de las canchas, que incluirán iluminación.

“Elegimos este sector porque era un espacio sin uso, y ahora se va a aprovechar al máximo. Además, estarán a la vista, cerca de los camarines y siempre cuidadas, evitando el vandalismo”, destacó Olguín.

El resurgimiento del pádel

Olguín también resaltó el crecimiento sostenido que vive el pádel en los últimos años. “Hace un tiempo había bajado mucho, pero hoy volvió con fuerza. Se están construyendo nuevas canchas y reacondicionando otras que estaban abandonadas. Es un deporte que está en pleno auge, que le da vida al Polideportivo y que cada vez suma más jugadores”, explicó.

Además, el funcionario confirmó que las canchas se pondrán en concesión una vez finalizadas, para garantizar su mantenimiento y uso seguro en competencias.

Mejoras en el Polideportivo

Paralelamente, se avanza en otras obras en el Polideportivo descubierto, conocido como el “Poli Viejo”. Allí se están renovando los cordones de la pista de atletismo, construyendo un cajón de lanzamiento, sumando quinchos en las zonas de tejo y hockey, y proyectando el asfaltado de la playa de estacionamiento.

“El Polideportivo es uno de los lugares más elegidos por los alvearenses, sobre todo en primavera y verano. Por eso seguimos invirtiendo para que las familias disfruten, los chicos hagan deporte y todos cuiden las instalaciones”, concluyó Olguín.