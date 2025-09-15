En el Teatro Antonio Lafalla se vivió una jornada muy especial con la firma de contratos de los artistas de General Alvear que serán protagonistas de la primera edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino.

El encuentro contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, junto a los músicos locales que se preparan para subir al escenario.

El acto significó un paso importante dentro de la organización del festival, ya que no solo confirma la participación de las bandas alvearenses, sino que además garantiza el reconocimiento económico por su trabajo.

El subsecretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca, destacó: “estamos acompañando al intendente en esta iniciativa de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, compartiendo un momento con las bandas de General Alvear. En definitiva, lo que hace este festival es generar trabajo para los sectores culturales de la provincia y dar visibilidad a nuestros artistas”.

Por su parte, los músicos alvearenses resaltaron la oportunidad de compartir escenario con bandas nacionales y de mostrar el talento local ante un público masivo.

En ese sentido, Mauro Salinas, expresó: “para nosotros es una posibilidad de oro, vamos a compartir espacio con artistas de gran nivel y al mismo tiempo mostrar lo que hacemos como banda local. Es un orgullo enorme haber sido seleccionados y poder representar a General Alvear en un evento tan esperado”.

La Fiesta de la Cerveza combinará propuestas locales con artistas nacionales, generando un importante movimiento cultural y turístico para General Alvear y todo el sur mendocino.

Se realizará el sábado 27 de septiembre en el predio ferial, serán más de 10 horas de música en tres escenarios diferentes.