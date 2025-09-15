Un hecho de inseguridad se registró este lunes alrededor de las 17:00 en la intersección de Roque Sáenz Peña e Ingeniero Lange.

Según informaron desde la Comisaría 14, una mujer de 38 años, identificada como M.E., había dejado estacionado su automóvil, un Ford Fiesta blanco, en inmediaciones de la Escuela Técnica.

Al regresar, constató que autores desconocidos habían violentado el vehículo y sustraído un estéreo y una notebook marca Delbostro.

Las autoridades policiales trabajan en la investigación para dar con los responsables del robo.