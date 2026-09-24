Con más de cinco décadas de trayectoria, León Gieco, una de las grandes voces de la canción popular argentina, llegó a General Alvear junto a La Vitale Band para ofrecer un repertorio que unió folclore y rock nacional.

Una convocatoria tremenda acompañó cada canción y convirtió la presentación en uno de los grandes momentos de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino.

Y hubo un momento especialmente emotivo, León Gieco interpretó su canción dedicada a Juan Bautista Bairoletto, un emblema de nuestra identidad local.

Música, memoria, identidad y una multitud compartiendo una noche inolvidable en General Alvear.