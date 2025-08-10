Durante 11 días, General Alvear fue sede de la concentración de la Selección Argentina de Básquet en Silla de Ruedas, en la etapa final de preparación para la Copa América que se disputará del 15 al 21 de agosto en Colombia.

El equipo, integrado por jugadores que en su mayoría se desempeñan en clubes europeos, realizó entrenamientos en doble turno, tanto en el Polideportivo Municipal como en las instalaciones de Universo Deportivo.

La asesora de Discapacidad, Viviana Lima, resaltó la importancia de esta experiencia inédita para el municipio: “es la primera vez que la selección realiza una concentración tan extensa en un solo lugar. Hubo un gran trabajo de organización y colaboración para que todo saliera bien. Muchas personas y empresas se sumaron, incluso resolviendo problemas como la rotura de una silla, para que los jugadores estuvieran cómodos y listos para viajar. Lo más valioso es que se llevan la calidez humana de los alvearenses y el intercambio positivo con las escuelas”.

Los jugadores expresaron su satisfacción por la preparación realizada en General Alvear, fue Fermín Wingerter quien manifestó: “entrenamos muy duro y el equipo está fuerte para enfrentar un torneo con rivales de alto nivel como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Colombia. Nuestro objetivo es ganar una medalla y clasificar al Mundial de Ottawa 2026. La gente de Alvear nos recibió de forma espectacular y nos hizo sentir como en casa”.

La concentración incluyó actividades de integración con instituciones educativas y visitas de la comunidad, lo que fortaleció el vínculo entre los deportistas y los vecinos. Con el trabajo realizado en General Alvear, la selección parte rumbo a Buenos Aires y luego a Colombia, con la mira puesta en el podio y en asegurar un lugar en el próximo Mundial.