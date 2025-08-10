En la 15º fecha del Torneo Apertura el Croto y La Academia se repartieron los puntos en el clásico de barrio. De esta forma con el empate, Andes se mete en la zona de clasificación para jugar el Torneo de los 4 a tres fecha de la finalización del campeonato.
RESULTADOS
Primera Masculina
Argentino 1 vs Andes FC 1
Unión SL 3 vs Boca de la Escandinava 1
Bowen 2 vs Colón 0
Real del Padre 1 vs Pacífico 0
Ferro 1 vs Villa Atuel 1
Primera Femenina
Argentino 6 vs Libertad 0
Ferro 3 vs Bowen 0
Boca de la Escandinava 2 vs Deportivo Pia 0
Colón 1 vs Carmensa 0