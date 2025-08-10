DESDE IRRIGACIÓN NEGARON MANIPULACIÓN DE DATOS DEL ATUEL EN RESPUESTA A LA DENUNCIA DE LA PAMPA

La Pampa denunció a Mendoza por supuesta falsificación en los registros del caudal del río y la respuesta del DGI fue que los números son provisorios.
La histórica disputa entre Mendoza y La Pampa por el caudal del río Atuel sumó un nuevo capítulo este viernes, cuando el gobierno pampeano presentó una denuncia penal contra autoridades del Departamento General de Irrigación(DGI) por presunta alteración deliberada de datos hidrológicos.
Según la acusación, el objetivo sería justificar el incumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema que obliga a Mendoza a garantizar un flujo de agua permanente hacia La Pampa. El DGI respondió que las variaciones en los registros obedecen a motivos técnicos y no a una manipulación intencional.
Fundamentos de la denuncia del gobernador de La Pampa
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, instruyó a la Fiscalía de Estado para presentar la denuncia contra el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli; el encargado de la División de Sistemas de Información Hidronivometeorológica, Rodrigo Villarreal; y el director de Gestión Hídrica, Rubén Villodas.
De acuerdo con la presentación, desde enero de 2025 las autoridades habrían modificado de manera continua y dolosa los registros oficiales publicados, ocultando valores reales obtenidos por sus propias estaciones de medición.
La acusación destaca que, a diferencia de otros ríos de Mendoza que muestran niveles normales, el Atuel presenta un déficit inexplicable desde el punto de vista técnico y climático. Según los cálculos pampeanos, habría una “desaparición” de 60 hectómetros cúbicos de agua en los registros, lo que equivale a 60 mil millones de litros. El señalamiento se apoya en la comparación entre los datos provinciales y los del Sistema Nacional de Información Hídrica, que evidenciarían una caída abrupta del caudal desde febrero.
La respuesta técnica de Irrigación
En un comunicado, el DGI aseguró que los cambios detectados en la información de sus registros entre enero y junio se deben a “causas netamente técnicas”, vinculadas a modificaciones en la sección de aforos La Angostura, ubicada aguas arriba del embalse El Nihuil.
El organismo explicó que tanto sus datos como los del Sistema Nacional son provisorios hasta su oficialización, que ocurre meses después de finalizado el año hidrológico. Además, ambas fuentes advierten que los valores pueden ser modificados por cuestiones operativas.
Según comunicaron desde el Departamento General de Irrigación, la sección transversal del río en La Angostura ha sufrido alteraciones, lo que genera diferencias entre la curva del gasto y las mediciones directas. Por ello, desde hace años el organismo realiza mediciones aguas arriba, puntualmente en la sección denominada «Loma Negra» donde no se registran estos inconvenientes.
Un conflicto que condiciona obras estratégicas
El diferendo por el Atuel lleva décadas y ha frenado proyectos clave como la represa Portezuelo del Viento, para la cual Mendoza ya tenía fondos destinados. Las diferencias entre ambas provincias han derivado en fallos de la Corte Suprema y en mesas de negociación que, pese a los años, no logran resolver el conflicto.
La nueva controversia por los datos hidrológicos anticipa un escenario judicial y político tenso.