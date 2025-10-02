Con el seudónimo Mate, Luz Carrizo, Jonatan Quiroga y Rita Carrizo ganaron el concurso de imagen para promocionar la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

A partir del concurso lanzado por el Gobierno de Mendoza para elegir el diseño del Sistema de Identidad y Comunicación Visual que promocionará la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 – 90 aniversario y el Calendario Vendimia, el jurado eligió a Luz Carrizo, Jonatan Quiroga y Rita Carrizo, cuya propuesta participó con el seudónimo Mate.

El viernes 3 de octubre, el jurado evaluó los trabajos presentados y eligió, por mayoría, la propuesta ganadora del concurso, que será responsable de comunicar y publicitar a la fiesta más importante de Mendoza en el país y en el mundo. Por eso, el premio al ganador es de $6.000.000.

El jurado estuvo integrado por Carolina Clavijo, Facundo Piedrafita y Lucas Ravalle por la Subsecretaría de Cultura:. Jurados invitados especiales: Ricardo Colombano, Edgardo Castro y Luis Sarale. Representante de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo: Verónica Carbone. Representante por Universidad del Aconcagua: María Alejandra Ricciardi. Representante por Universidad Champagnat: Hernán Aníbal Gutiérrez Cedro. Representante por la Universidad de Mendoza: Leticia Fernanda Paladini. Representantes por sorteo de: Instituto Superior Manuel Belgrano, Instituto Nicolás Avellaneda, Fundación Gutenberg, Instituto Alberto Arias, Instituto de Educación Superior Tupungato: María Marta Farrás. Representante de ADIMZA (Asociación de Diseñadores de Mendoza): Susana Cabrera. Representante de Emetur: Luis Serrano. Y veedor con voz, pero sin voto, designado por la Subsecretaría: Walter Gazzo.

También estuvo presente la escribana auxiliar de Gobierno de la provincia de Mendoza, María Viviana Bruno.

Tras analizar con detenimiento las 37 propuestas presentadas, el jurado determinó, además, dos menciones especiales en orden de mérito: la propuesta Violeto, primera mención; y Vendimiador, segunda.

Sobre los ganadores

Rita Carrizo es egresada de diseño gráfico de la Universidad Champagnat, fotógrafa e ilustradora. Tiene además una diplomatura en narrativa transmedia. Jonatan Quiroga es egresado del Profesorado de Artes Visuales IES 9-010 Rosario Vera Peñaloza de San Carlos. Tiene además una diplomatura en Gestión Cultural (UNCuyo); y Luz Carrizo es egresada del IES 9-009 de Tupungato y estudiante de la Tecnicatura en Producción Audiovisual de la UNCuyo.

Todos son oriundos de Tunuyán.