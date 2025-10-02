El hecho ocurrió en la jornada del viernes, promediando las 20:30 horas, un en una tienda de ropa ubicada en calle Paso de los Andes e Ing Lange.

Según la denuncia realizada por la víctima, una mujer identificada como C.P., se había retirado en horas la tarde dejando el comercio con más medias de seguridad correspondientes y, al regresar, constató que autores ignorados habían hecho un Boquete en el techo para luego sustraer una importante cantidad de prendas de vestir (remeras, camisas, cinturones, gorras y demás elementos), para luego darse a la fuga.