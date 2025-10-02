El próximo 12 de octubre se llevará a cabo en el predio ferial de General Alvear la Séptima Jornada de la Familia, un encuentro que desde hace siete años reúne a matrimonios, jóvenes, niños y abuelos con el propósito de compartir un día de alegría, reflexión y unión.

En diálogo con FM VIÑAS, Santiago Bello y Marilen Noguerol, quienes forman parte de la organización del evento nos daban detalles del cronograma de actividades que se llevara adelante: ‘la propuesta ofrece actividades para todas las edades, con espacios específicos para adultos, jóvenes y niños’.

‘La jornada comenzará a las 9 de la mañana con la bienvenida, y a partir de las 10 se desarrollarán las disertaciones Padre Gabriel Zapata, a las 10:30, los jóvenes tendrán su espacio con Gastón Guevara, filósofo de San Luis especializado en trabajo con niños y adolescentes.’

La jornada culminará con la Santa Misa en el predio, enmarcada dentro del Año del Jubileo, lo que permitirá a los asistentes acceder a indulgencias jubilares bajo las condiciones establecidas por la Iglesia.

‘Lo peor que podemos hacer es cerrarnos sin escuchar. Invitamos a todos a participar, porque siempre se puede aprender algo nuevo para crecer en familia’, expresaron.