Para saber dónde se vota, cada persona habilitada para sufragar debe ingresar al portal: www.padron.gob.ar y completar los datos solicitados.

Al ingresar los datos, también podrá observarse el número de mesa donde se vota, junto con el número de orden y el ejemplar del documento con el cual el votante está inscripto para sufragar.

· Documento: Tu número de DNI, sin puntos.

· Género: Hacé clic en masculino, femenino o sin especificar, según figura en tu DNI.

· Distrito: Elegí la provincia donde votás, de acuerdo con el domicilio que consta en tu DNI.

· Verificador: Copiá exactamente el número te aparece en la pantalla.

Si estás inscripto en el padrón, el sistema te informará:

· nombre y dirección del establecimiento donde vas a votar,

· el número de mesa y

· el número de orden que te corresponde.

Cabe mencionar que sólo se puede votar en el establecimiento y la mesa que le corresponde a cada elector, según el domicilio que tiene registrado en su DNI.